Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 12 января 2024Мир

На Тайване стартовали выборы президента

На Тайване 13 января стартуют президентские выборы

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Президентские выборы на Тайване стартуют 13 января. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает издание, выборы способны повлиять на судьбу всего региона. Уточняется, что победа кандидата от правящей партии КНР может привести к вооруженному конфликту.

Фаворитом у избирателей считается 64-летний Лай Циндэ, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), занимающий пост вице-президента в текущем правительстве. Политик уже выдвигался в президенты в 2019 году и на праймериз уступил действующему президенту Тайваня Цай Инвэнь. В итоге он принял предложение идти на выборы ее вторым номером.

Оппозицию представят две партии — Гоминьдан и молодая Тайваньская народная партия (ТНП), учрежденная в 2019 году.

Ранее аналитики Bloomberg оценили последствия полномасштабной операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на территории острова Тайвань для экономики мира в 10 триллионов долларов. Причина таких больших цифр заключается в том, что на Тайване находятся одни из крупнейших производителей полупроводников и электронных компонентов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти отца

      СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

      На Тайване стартовали выборы президента

      Эксперты призвали жарить мыло на сковородке

      Одного из богатейших людей России обманули на миллиард долларов. Куда исчезла купленная им самая дорогая картина в мире?

      Женщина раскрыла обман женатого любовника и получила совет

      Мировые цены на уран рекордно выросли

      Археологи раскопали греческий храм со следами жертвоприношений

      Минюст признал иноагентом Бориса Акунина

      В России высказались о последствиях заключенного Украиной и Британией соглашения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости