На Тайване стартовали выборы президента

На Тайване 13 января стартуют президентские выборы

Президентские выборы на Тайване стартуют 13 января. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает издание, выборы способны повлиять на судьбу всего региона. Уточняется, что победа кандидата от правящей партии КНР может привести к вооруженному конфликту.

Фаворитом у избирателей считается 64-летний Лай Циндэ, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), занимающий пост вице-президента в текущем правительстве. Политик уже выдвигался в президенты в 2019 году и на праймериз уступил действующему президенту Тайваня Цай Инвэнь. В итоге он принял предложение идти на выборы ее вторым номером.

Оппозицию представят две партии — Гоминьдан и молодая Тайваньская народная партия (ТНП), учрежденная в 2019 году.

Ранее аналитики Bloomberg оценили последствия полномасштабной операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на территории острова Тайвань для экономики мира в 10 триллионов долларов. Причина таких больших цифр заключается в том, что на Тайване находятся одни из крупнейших производителей полупроводников и электронных компонентов.