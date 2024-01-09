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10:31, 9 января 2024Мир

Возможные последствия войны за Тайвань оценили в триллионы долларов

Bloomberg: война за Тайвань принесет 10 трлн долларов убытков для экономики мира

Фото: Ann Wang / Reuters

В случае начала полномасштабной операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на территории острова Тайвань экономика мира столкнется с более серьезными последствиями, чем во время пандемии COVID-19 и проведения специальной военной операции на Украине. Сумму убытков в 10 триллионов долларов, которые может принести война на Тайване, назвали аналитики Bloomberg.

Отмечается, что причина таких больших цифр заключается в том, что на Тайване находятся одни из крупнейших производителей полупроводников и электронных компонентов — в случае эскалации конфликта мировая экономика на долгое время останется без необходимых элементов для производства электроники.

По мнению обозревателей, на данный момент существует два сценария: либо полномасштабное вторжение Китая на остров и дальнейшее втягивание США в конфликт, либо торговая блокада Тайваня со стороны китайского флота и авиации. При этом каждый из этих вариантов может стать серьезным ударом по крупным экономикам мира.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Си Цзиньпин подчеркнул, что объединение территорий по обе стороны Тайваньского пролива — историческая неизбежность, поскольку Китай считает полуостров своей «священной территорией» и никогда не отказывался от применения силы, чтобы сохранить над ним контроль.

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      Виктория Кондратьева
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