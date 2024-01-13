Румынские фермеры заблокировали пропускной пункт на украинской границе

Румынские фермеры заблокировали КПП «Сирет» на границе с Украиной

Румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Сирет» на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Сообщается, что фермеры не пускают грузовики через КПП на территории Румынии. Ведомство отмечает, что причина и продолжительность блокировки движения остаются неизвестными.

Служба также предупредила, что движение может быть затруднено в обе стороны. Однако очереди из машин, выезжающих из Румынии на Украину, не наблюдается.

В ноябре 2023 года сообщалось, что польские перевозчики блокировали пропускные пункты на границе с Украиной. Протестующие потребовали ограничить количество украинских перевозчиков, а также ввести для них специальные правила. Из-за введенного Варшавой эмбарго на украинское зерно отношения между Украиной и Польшей осложнились. Из-за подобных блокад водители грузовиков долгое время стоят в пробках длинной в километры.