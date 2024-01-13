Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 13 января 2024Мир

Румынские фермеры заблокировали пропускной пункт на украинской границе

Румынские фермеры заблокировали КПП «Сирет» на границе с Украиной

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Сирет» на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Сообщается, что фермеры не пускают грузовики через КПП на территории Румынии. Ведомство отмечает, что причина и продолжительность блокировки движения остаются неизвестными.

Служба также предупредила, что движение может быть затруднено в обе стороны. Однако очереди из машин, выезжающих из Румынии на Украину, не наблюдается.

В ноябре 2023 года сообщалось, что польские перевозчики блокировали пропускные пункты на границе с Украиной. Протестующие потребовали ограничить количество украинских перевозчиков, а также ввести для них специальные правила. Из-за введенного Варшавой эмбарго на украинское зерно отношения между Украиной и Польшей осложнились. Из-за подобных блокад водители грузовиков долгое время стоят в пробках длинной в километры.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава украинской разведки резко сменил позицию по России

      В США анонсировали визит конгрессменов на Тайвань

      Политолог указал на желание Зеленского заявить о необходимости перемирия

      Зеленскому предрекли скорое свержение

      Румынские фермеры заблокировали пропускной пункт на украинской границе

      Житель Рязанской области напал с ножом на трех человек

      Названы возможные изменения в отношениях Китая и Тайваня после выборов

      Из квартиры советского ученого украли книги Пушкина стоимостью 650 тысяч рублей

      В Херсоне прогремели взрывы

      На российско-белорусской границе ввели ограничения для грузовиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости