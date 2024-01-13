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12:42, 13 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о тяжелой для ВСУ ситуации на фронте

Экс-замминистра Тука: ситуация на фронте для ВСУ тяжелая
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелая. Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью телеканалу «Прямой», опубликованном на YouTube.

«В целом ситуация тяжелая. Нет оснований говорить о том, что в следующем году мы отвоюем Крым, а через год будем под Москвой. Объективно таких оснований нет», — сказал он.

Тука добавил, что на некоторых направлениях фронта ситуация «наиболее горячая», а ВСУ лишились преимущества в единственном аспекте — численном превосходстве БПЛА. Он отметил, что, по словам украинских военных, у российских войск преимущество по численности дронов «один к десяти».

Он также выразил сомнения, что союзники с Запада предоставят средства радиоэлектронной борьбы с российскими дронами.

Ранее также Тука признал возможность России продолжать массированные удары по Украине. Он подчеркнул, что с недоверием относится к мнению о том, что у Москвы возникла нехватка ракет и необходимость пополнить запасы.

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      Сергей Истомин
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