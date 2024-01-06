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15:07, 6 января 2024Бывший СССР

На Украине признали возможность России продолжать массированные удары

Экс-замминистра Тука: Россия может продолжать массированные удары по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал в эфире на YouTube-канале «Фабрика Новин» о возможности России продолжать массированные удары по республике.

При этом Тука подчеркнул, что с недоверием относится к мнению о нехватке у России ракет и необходимости пополнить запасы.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины отправляет солдат на заранее обреченные бои на левом берегу Днепра, где армия несет тяжелые потери. Журналист Кристоф Ваннер рассказал, что таким образом Киев хочет показать Западу наступательные действия и заручиться дополнительным финансированием.

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      Зарина Дзагоева
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