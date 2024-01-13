Стало известно о минировании ВСУ кременского участка

Боец «Ахмата» заявил, что ВСУ минируют кременской участок при помощи дронов

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют дороги на кременском участке в Донбассе при помощи дронов, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца спецназа «Ахмат», выполняющего задачи на данном направлении.

Как уточнил российский военный, ВСУ используют сельскохозяйственные дроны «Баба Яга». «Они подлетают, кладут на дорогу снаряд взведенный или мину… и улетают», — объяснил он. Таким образом украинские войска пытаются препятствовать ротации бойцов на позициях на этом участке боевых действий.

«Наши парни из "Ахмата" разминируют эту дорогу ежедневно», — подчеркнул военный. Он отметил, что в начале декабря его группа ехала на машине и подорвалась на одной из таких мин. «Мина натовского производства, мы как поняли по осколкам», — добавил он.

Ранее стало известно о потерях в украинской армии из-за ловушек российских саперов. Российские военные пользуются «смертоносными методами постановки мин», отметили украинские бойцы.