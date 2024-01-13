В Херсоне прогремели взрывы

Власти Херсона сообщили о взрывах в городе

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко, призвавший жителей города перейти к более безопасным местам и держаться подальше от окон.

Он также отметил, что в том же районе была повреждена электрическая кабельная линия, не уточнив, связано ли это напрямую с обстрелом. Из-за этого в трех многоэтажных жилых зданиях ослаблено давление в сетях водоснабжения.

Мрочко добавил, что к устранению проблемы и починке линии коммунальные и аварийные службы Херсона приступят в воскресенье, 14 января.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Сумской области поврежден объект инфраструктуры в городе Шостка. Отмечается, что вследствие этого без отопления остались 12 тысяч квартир местных жителей. По предварительным данным, 13 января в Сумской области после 7:30 утра по местному времени прогремели как минимум семь взрывов.