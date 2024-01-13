Стали известны последствия ракетного удара по украинскому региону

В Сумской области Украины взрывом поврежден объект инфраструктуры

В результате ракетного удара по Сумской области поврежден объект инфраструктуры в городе Шостка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию украинского региона.

Отмечается, что вследствие этого без отопления остались 12 тысяч квартир местных жителей. Аварийно-спасательные бригады оперативно приступили к устранению последствий взрыва.

По предварительным данным, в Сумской области после 7:30 утра по местному времени прогремели как минимум семь взрывов. Как стало известно, ранения получила одна женщина, однако информация о других пострадавших, а также о разрушениях уточняется.

Утром 13 января на территории страны была объявлена воздушная тревога. Ее отменили через два часа. После полудня тревога объявили вновь. В течение дня также приходила информация о взрывах в Чернигове, Днепропетровске и окрестностях Киева.