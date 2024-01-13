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07:26, 13 января 2024Бывший СССР

Взрывы произошли в Днепропетровске

В Днепропетровске утром 13 января на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Stringer / Reuters

Взрывы произошли в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Общественное».

Позже телеканал сообщил о повторных звуках взрывов.

1 января на одном из предприятий в городе Днепропетровске на Украине произошел пожар после взрывов.

Ранее стало известно о взрывах в Харькове, его пригороде, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье. Уточнялось, что детонации прогремели повторно. По данным журналистов, в Харькове прозвучало как минимум восемь взрывов.

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      Юлия Мискевич
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