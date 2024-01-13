В Днепропетровске утром 13 января на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы произошли в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Общественное».

Позже телеканал сообщил о повторных звуках взрывов.

1 января на одном из предприятий в городе Днепропетровске на Украине произошел пожар после взрывов.

Ранее стало известно о взрывах в Харькове, его пригороде, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье. Уточнялось, что детонации прогремели повторно. По данным журналистов, в Харькове прозвучало как минимум восемь взрывов.