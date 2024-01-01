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10:35, 1 января 2024Бывший СССР

В Днепропетровске произошел пожар на предприятии после взрывов

Глава администрации Лысак: в Днепропетровске произошел пожар на предприятии

Фото: Libkos / AP Photo

На одном из предприятий в городе Днепропетровск на Украине произошел пожар после взрывов. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По его данным, из-за взрывов на местном предприятии произошло возгорание. О том, какой именно объект был поврежден в регионе, не сообщается. В то же время Лысак добавил, что в течение часа пожарные смогли побороть огонь.

Ранее также стало известно, что в Одессе на юге Украины оказался поврежден объект портовой инфраструктуры. На фоне взрывов там возник пожар, однако его быстро смогли остановить.

Незадолго до этого на Украине также признали бессилие ВСУ перед российскими ракетами. По словам представителя командования ВС сил Украины Юрия Игната, войска практически не способны перехватывать российские ракеты.

30 декабря, как отмечалось, в Одессе произошел еще один взрыв. На фоне этого в регионе была объявлена тревога. Кроме того, в декабре появились данные о взрыве в Черкасской области и повреждении еще одного объекта инфраструктуры в Львовской области.

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