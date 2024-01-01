Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:09, 1 января 2024Бывший СССР

В Одессе оказался поврежден объект портовой инфраструктуры

В Одессе на юге Украины был поврежден объект портовой инфраструктуры

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

В Одессе на юге Украины оказался поврежден объект портовой инфраструктуры. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» сил Украины в эфире телеканала «Рада».

Под угрозой ракетной атаки, как утверждалось, оказалась портовая инфраструктура. «К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», — заявил собеседник телеканала. После этого на объекте возник пожар, однако его быстро смогли остановить.

Ранее на Украине признали бессилие ВСУ перед российскими ракетами. Тогда же представитель командования ВС сил Украины Юрий Игнат заявил, что войска практически не способны перехватывать российские ракеты.

30 декабря стало известно о новом взрыве в Одессе. На фоне произошедшего в регионе была объявлена тревога. Незадолго до этого также появились данные о взрыве в Черкасской области и еще повреждении объекта инфраструктуры в Львовской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Кто я? Кем я хочу быть?» Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором

      В Одессе оказался поврежден объект портовой инфраструктуры

      Крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце зарегистрировали в новогоднюю ночь

      Фитнес-тренер предложила план возвращения к занятиям после паузы

      В МИД России обвинили Запад в попытке подтолкнуть сербов к перевороту

      Бузова прокомментировала слухи о сближении с Давой

      Жора Крыжовников намекнул на второй сезон «Слово пацана»

      СК РФ расследует преступления ВСУ против жителей ДНР и Белгородской области

      В Германии усомнились в возможности F-16 дать преимущество Украине

      Россия начала председательствовать в СНГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости