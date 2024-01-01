В Одессе оказался поврежден объект портовой инфраструктуры

В Одессе на юге Украины был поврежден объект портовой инфраструктуры

В Одессе на юге Украины оказался поврежден объект портовой инфраструктуры. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» сил Украины в эфире телеканала «Рада».

Под угрозой ракетной атаки, как утверждалось, оказалась портовая инфраструктура. «К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», — заявил собеседник телеканала. После этого на объекте возник пожар, однако его быстро смогли остановить.

Ранее на Украине признали бессилие ВСУ перед российскими ракетами. Тогда же представитель командования ВС сил Украины Юрий Игнат заявил, что войска практически не способны перехватывать российские ракеты.

30 декабря стало известно о новом взрыве в Одессе. На фоне произошедшего в регионе была объявлена тревога. Незадолго до этого также появились данные о взрыве в Черкасской области и еще повреждении объекта инфраструктуры в Львовской области.