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19:20, 30 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о новом взрыве в Одессе

В Одессе произошел взрыв, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Стало известно о новом взрыве в Одессе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Общественное» 30 декабря.

«В Одессе прозвучал взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Известно, что 29 декабря в ряде регионов Украины, включая Одесскую область, также была объявлена воздушная тревога. Подробности при этом не приводились.

Ранее в декабре стало известно о взрывах в Черкасской области и городе Сумы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны.

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      Екатерина Ештокина
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