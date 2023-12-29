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16:07, 29 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о новых взрывах в двух областях Украины

«Страна.ua»: взрывы произошли в Черкасской области и Сумах

Фото: Reuters

На Украине в Черкасской области и в городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была в большинстве регионов страны.

Ранее во Львовской области в результате взрыва был поврежден объект инфраструктуры. Также в одном из восточных регионов получила повреждения тепловая электростанция (ТЭС).

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