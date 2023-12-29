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13:42, 29 декабря 2023Бывший СССР

Во Львовской области повредили объект инфраструктуры

Глава РВА Кулиняк: во Львовской области повредили объект инфраструктуры

Фото: Roman Baluk / Reuters

В Дрогобычском районе Львовской области Украины в результате взрыва был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава районной военной администрации (РВА) Степан Кулиняк в Telegram-канале ведомства.

«Жители Дрогобычины, к сожалению, в результате утренних обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов нашего района. На месте работают все профильные службы!» — отметил он.

Подробностей о пострадавшем объекте чиновник не назвал.

Ранее стало известно, что ночью и утром 29 декабря в Львовской области Украины произошли взрывы. Также взрывы слышали в Киевской, Харьковской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях.

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      Александр Курбатов
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