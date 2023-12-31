На Украине признали бессилие ВСУ перед российскими ракетами

В ВСУ заявили о неспособности сбивать российские ракеты

Украинские войска практически не способны перехватывать российские ракеты. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала Рада, передает ТАСС.

По словам Игната, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) защищают лишь часть воздушного пространства Украины. Украинские же средства ПВО не могут сбить всю номенклатуру российских ракет, отметил он.

Представитель ВСУ также пожаловался на недостаточное количество переданных Киеву американских систем ПВО Patriot. Вместо «нескольких батарей», поставленных ВСУ, Украине нужно два десятка, сказал Игнат, уточнив, что он бы «еще накинул немного, чтобы действительно уже была стабильность».

Ранее Игнат признал, что Киев не может предугадать время следующей атаки России. Он отметил, что удары Вооруженных сил России обусловлены практическими соображениями и не привязаны к каким-либо символическим датам. «Россия не делает "ответку" за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного», — сказал представитель ВСУ.

