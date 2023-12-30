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18:49, 30 декабря 2023Бывший СССР

Киев отреагировал на ракетные удары России по территории Украины

Спикер ВС Украины Игнат: Россия стремится уничтожить нашу инфраструктуру и армию
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Danylo Pavlov / Reuters

Советник командования Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат отреагировал на ракетные удары России по территории Украины. Соответствующий комментарий публикует РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал «Прямой».

Спикер заявил, что Киев не может предугадать, когда будет следующая атака со стороны России, поскольку ракетные удары не привязаны к символическим датам, а направлены на поражение объектов Украины. По этой причине, по его словам, он не знает, как ответить на вопрос «чего ждать дальше».

«Это не школа, где юношеские разборки. Россия не делает "ответку" за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного. Каждый дрон тоже направлен на свою цель. Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию», — высказался Игнат.

Ранее в Киеве предложили России готовиться к выполнению ультиматума. Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет вести то, что обычно понимают под мирными переговорами.

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      Екатерина Ештокина
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