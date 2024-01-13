По всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за деньСюжетВзрывы в Киеве:
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.
Предупреждающий сигнал прозвучал в Харьковской и Винницкой областях, а также в Киеве в 12:51 по московскому времени.
Утром 13 января на территории страны уже объявлялась воздушная тревога. Ее отменили через два часа. Позднее также стало известно о взрывах в Чернигове. Сведений о пострадавших не сообщалось.
Вечером 12 января сообщалось, что в Херсоне, контролируемом Киевом, произошли взрывы. Воздушную тревогу при этом не объявляли. О взрывах на этой территории также говорилось 10 января.