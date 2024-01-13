По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за день

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Предупреждающий сигнал прозвучал в Харьковской и Винницкой областях, а также в Киеве в 12:51 по московскому времени.

Утром 13 января на территории страны уже объявлялась воздушная тревога. Ее отменили через два часа. Позднее также стало известно о взрывах в Чернигове. Сведений о пострадавших не сообщалось.

Вечером 12 января сообщалось, что в Херсоне, контролируемом Киевом, произошли взрывы. Воздушную тревогу при этом не объявляли. О взрывах на этой территории также говорилось 10 января.