В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне второй раз за день прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

Подробности не уточняются. Глава местной городской администрации Роман Мрочко информировал о первой серии взрывов за два часа до инцидента.

Воздушную тревогу в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявляли.

10 января стало известно о серии взрывов в Харькове. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в том числе местный завод.