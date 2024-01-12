В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы
В подконтрольном Украине Херсоне второй раз за день прогремели взрывыСюжетВзрывы в Харькове:
В подконтрольном украинским властям Херсоне второй раз за день прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.
Подробности не уточняются. Глава местной городской администрации Роман Мрочко информировал о первой серии взрывов за два часа до инцидента.
Воздушную тревогу в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявляли.
10 января стало известно о серии взрывов в Харькове. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в том числе местный завод.