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09:50, 10 января 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

Власти подконтрольного Киеву Херсона сообщили о повреждении инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам представителя властей, повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в числе которых местных завод.

При этом Прокудин не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, во всем реагионе была объявлена воздушная тревога.

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