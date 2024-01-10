Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

Власти подконтрольного Киеву Херсона сообщили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам представителя властей, повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в числе которых местных завод.

При этом Прокудин не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, во всем реагионе была объявлена воздушная тревога.