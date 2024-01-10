Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне
Власти подконтрольного Киеву Херсона сообщили о повреждении инфраструктуры
В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам представителя властей, повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в числе которых местных завод.
При этом Прокудин не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, во всем реагионе была объявлена воздушная тревога.