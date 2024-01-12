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19:24, 12 января 2024Бывший СССР

В Херсоне прогремели взрывы

Глава городской администрации Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне

Фото: Felipe Dana / AP

В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил глава городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются взрывы! Армия России обстреливает город с левого берега!» — написал он.

Ранее глава областной военной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры. По его словам, многие удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг рассказал, что российские ракетные удары наносят серьезный ущерб по военным объектам Украины. Он утверждает, что российские военные активно используют бомбардировщики дальней авиации и ракеты «Калибр» для ударов по Украине.

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      Александр Курбатов
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