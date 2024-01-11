На Украине сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры в Запорожской области
Глава Запорожской ОВА Малашко сообщил о повреждении объектов инфраструктурыСюжетВзрывы в Киеве:
В подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Юрий Малашко в Telegram.
Он уточнил, что многие удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом никто из местных жителей не пострадал.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывом было повреждено производственное предприятие в городе. При этом он не уточнил, о каком конкретно предприятии идет речь.
10 января в подконтрольном Киеву Херсоне были поражены объекты критической инфраструктуры, в числе которых местный завод.