Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:03, 11 января 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Малашко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Юрий Малашко в Telegram.

Он уточнил, что многие удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом никто из местных жителей не пострадал.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывом было повреждено производственное предприятие в городе. При этом он не уточнил, о каком конкретно предприятии идет речь.

10 января в подконтрольном Киеву Херсоне были поражены объекты критической инфраструктуры, в числе которых местный завод.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США вновь начали покупать нефть из России. Перерыв в поставках составил полтора года

      Аренде жилья предрекли резкое подорожание

      Лидера РПЛ упрекнули за несдержанные обещания

      Пришедшего голым на вечеринку рэпера Vacio заберут в армию весной 2024 года

      Известный российский комик высказался об эмиграции

      Путин сравнил Чукотку с Москвой и Петербургом

      Путин заявил о планах посетить Курилы

      Названы города для выгодной покупки квартир под сдачу в аренду

      Российскому чиновнику пришлось извиняться перед участниками СВО из-за шапки. На ней был флаг страны-спонсора ВСУ

      Раскрыты главные категории трат россиян в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости