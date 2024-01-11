В Харькове заявили о повреждении производственного предприятия

Мэр Харькова Терехов заявил о повреждении производственного предприятия

В Харькове было повреждено производственное предприятие из-за взрыва. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

При этом он не уточнил, о каком конкретно предприятии идет речь.

10 января украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области. Местных жителей призывали оставаться в укрытии. В тот момент воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Позднее мэр города Александр Вилкул подтвердил эту информацию. Градоначальник не раскрыл подробностей, но заявил, что «все нормально».

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне оказались повреждены объекты критической инфраструктуры, в том числе местный завод.