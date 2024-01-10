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18:15, 10 января 2024Бывший СССР

В Кривом Роге произошел взрыв

Взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщает в Telegram издание «Зеркало недели».

Местных жителей призвали оставаться в укрытии. Других подробностей не приводится.

Воздушная тревога действует в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в числе которых местный завод.

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