В Кривом Роге произошел взрыв

Взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщает в Telegram издание «Зеркало недели».

Местных жителей призвали оставаться в укрытии. Других подробностей не приводится.

Воздушная тревога действует в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в числе которых местный завод.