В Кривом Роге произошел взрыв
Взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области УкраиныСюжетВзрывы в Харькове:
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщает в Telegram издание «Зеркало недели».
Местных жителей призвали оставаться в укрытии. Других подробностей не приводится.
Воздушная тревога действует в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в числе которых местный завод.