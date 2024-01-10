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19:22, 10 января 2024Бывший СССР

Власти Кривого Рога подтвердили сообщения о взрыве

Мэр Кривого Рога Вилкул подтвердил сообщения о взрыве в городе
СюжетВзрывы в Херсоне:
архивное фото

архивное фото . Фото: press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул подтвердил сообщения о взрыве в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По взрыву, что слышали. Без подробностей, но все нормально», — сказано в публикации.

Ранее о взрыве в Кривом Роге сообщило украинское издание «Зеркало недели». Местных жителей призывали оставаться в укрытии. При этом других подробностей журналисты не привели. В тот момент воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях республики.

10 января стало известно о серии взрывов в Харькове. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в том числе местный завод.

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      Кристина Есикова
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