Власти Кривого Рога подтвердили сообщения о взрыве

Мэр Кривого Рога Вилкул подтвердил сообщения о взрыве в городе

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул подтвердил сообщения о взрыве в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По взрыву, что слышали. Без подробностей, но все нормально», — сказано в публикации.

Ранее о взрыве в Кривом Роге сообщило украинское издание «Зеркало недели». Местных жителей призывали оставаться в укрытии. При этом других подробностей журналисты не привели. В тот момент воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях республики.

10 января стало известно о серии взрывов в Харькове. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в том числе местный завод.