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09:17, 13 января 2024Бывший СССР

Взрывы произошли еще в одном украинском городе

Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Чернигове
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Leah Millis / Reuters

В городе Чернигове произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Чернигов расположен на севере Украины. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее утром 13 января стало известно, что на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Днепропетровске и окрестностях Киева.

Вечером 12 января взрывы дважды прогремели в подконтрольном украинским властям Херсоне.

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      Сергей Истомин
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