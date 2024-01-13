Взрывы произошли еще в одном украинском городе

Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Чернигове

В городе Чернигове произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Чернигов расположен на севере Украины. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее утром 13 января стало известно, что на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Днепропетровске и окрестностях Киева.

Вечером 12 января взрывы дважды прогремели в подконтрольном украинским властям Херсоне.