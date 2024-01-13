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00:56, 13 января 2024Бывший СССР

В окрестностях Киева произошли взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в окрестностях города, объявлена тревога

Фото: Glen Garanich / Reuters

Взрывы произошли в окрестностях Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Взрывы в окрестностях столицы», — написал глава города.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

10 января в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. До этого стало известно о серии взрывов в Харькове. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в числе которых местный завод.

8 января в Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Как сообщалось, они были повторными. До этого на всей территории республики действовала воздушная тревога.

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      Марина Совина
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