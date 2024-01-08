По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали по областям в понедельник, 8 января, с 6:46 по 7:26 по московскому времени. Как отмечает издание «Зеркало недели» со ссылкой на Воздушные силы Украины, в регионах, где объявлена тревога, присутствует ракетная угроза. Население призвали отправиться в укрытия и не игнорировать сигналы.

Позднее поступило сообщение о том, что зафиксирован пуск ракет «Кинжал» по территории республики.

Накануне вечером в Харькове произошли взрывы. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. Он уточнил, что взрывы произошли в результате ракетных ударов, по предварительной информации, пострадавших нет.

Днем 7 января глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении административного здания в Днепропетровске в результате взрыва. В городе возникло два возгорания, которые были ликвидированы сотрудниками чрезвычайных служб.

