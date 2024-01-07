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13:08, 7 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о взрыве в Днепропетровске

Глава администрации Лысак: в Днепропетровске повреждено административное здание

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom

Административное здание было повреждено в результате взрыва в городе Днепропетровске на Украине. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По словам Лысака, в городе возникло два возгорания, которые были ликвидированы сотрудниками чрезвычайных служб. Кроме того, он написал о повреждении нескольких других зданий, включая две многоэтажки, образовательное учреждение и здание общежития, а также рядом стоящих автомобилей.

Сообщалось, что в ночь на воскресенье в нескольких областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Украинские власти также заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в подконтрольных ВСУ городах.

1 января Лысак сообщил, что на одном из предприятий Днепропетровска произошел пожар после взрывов. Также стало известно о взрывах в других областях Украины. Так, в Одессе оказался поврежден объект портовой инфраструктуры, при этом возникшие пожары удалось быстро остановить.

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