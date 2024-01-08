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00:19, 8 января 2024Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в украинском городе

Фото: Pixabay

В Харькове произошли взрывы, об этом сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Он уточнил, что взрывы произошли в результате ракетных ударов, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов подтвердил, что в городе произошли два взрыва, призвав жителей находиться в укрытиях.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе действует воздушная тревога, также она объявлена в Одесской, Николаевской, и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Днем 7 января глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении административного здания в Днепропетровске в результате взрыва. В городе возникло два возгорания, которые были ликвидированы сотрудниками чрезвычайных служб.

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      Марина Совина
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