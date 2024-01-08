«Зеркало недели»: повторные взрывы произошли в Харьковской области и Кривом Роге

В Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли повторные взрывы. Об этом в понедельник, 8 января, пишет «Зеркало недели» в Telegram.

Других подробностей не приводится.

Ранее по всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Сигналы прозвучали с 6:46 по 7:26 по московскому времени. В областях, где объявлена тревога, также присутствовала ракетная угроза. Власти призвали население отправиться в укрытия и не игнорировать сигналы.

Ночью взрывы также были слышны в украинском Харькове. На месте работали оперативные службы.