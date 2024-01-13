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16:24, 13 января 2024Бывший СССР

В Киеве оценили способность России массированно атаковать Украину с воздуха

Эксперт Гетьман: у России есть ресурсы на 3-4 массированные атаки в месяц

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия способна и в дальнейшем проводить массированные атаки на Украину с воздуха, причем их количество останется стабильно высоким. Такое мнение, высказанное украинским военным экспертом Алексеем Гетьманом в эфире YouTube-канала Radio NV, приводит РИА Новости.

«Они (ВС РФ — прим. «Ленты.ру») могут запустить Х-22 — это ракета почти с тонной взрывчатки, она очень быстрая. Есть вероятность того, что будут запуски "Кинжалов"», — заявил Гетьман.

Украинский эксперт оценил потенциальную периодичность массированных воздушных ударов. По его словам, Россия обладает всеми необходимыми возможностями и ресурсами, чтобы проводить крупные атаки 3-4 раза в месяц.

Тем временем Минобороны доложило о том, что за последние сутки системы ПВО перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, был уничтожен 21 украинский беспилотник.

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      Олег Давыдов
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