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13:56, 13 января 2024Россия

Минобороны доложило о сбитых беспилотниках ВСУ и перехвате снарядов HIMARS

МО России: системы ПВО перехватили 8 снарядов HIMARS и сбили 21 БПЛА ВСУ
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 13 января, сообщило Минобороны России.

Помимо этого, за сутки средствами ПВО был уничтожен 21 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск Луганской народной республики, Берестовое, Георгиевка, Горловка Донецкой народной республики, а также Токмак и Мирное Запорожской области.

Ранее в этот же день стало известно, что российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производившего снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты. По данным Минобороны России, удар достиг цели и все назначенные объекты удалось поразить.

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      Полина Кислицына
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