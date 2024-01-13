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17:27, 13 января 2024Россия

В Минобрнауки оценили возможность повышения цен на обучение в вузах

В Минобрнауки заявили, что повышать цены на обучение в вузе не будут

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Минобрнауки оценили возможность повышения цен на высшее образование для тех студентов, кто учится на коммерческой основе. Его слова передает РИА Новости.

Ведомство подчеркнуло, что большинство студентов российских вузов обучаются бесплатно. «В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет», — говорится в сообщении. При этом в Минобрнауки допустили, что некоторые учебные заведения могут скорректировать цены на обучения в пределах инфляции.

Ведомство отмечает, что вопрос о подорожании обучения возник из-за заявлений руководителей некоторых частных вузов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что российским вузам стоит самостоятельно устанавливать цену на обучение студентов. Так, по его мнению, стоимость образовательных программ станет более доступна.

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