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17:00, 13 января 2024Силовые структуры

В России мигрантов лишили гражданства за наркопреступления

В Челябинской области трех мигрантов лишили гражданства за наркопреступления

Фото: Alii Sher / Shutterstock / Fotodom

Главное управление МВД по Челябинской области прекратило гражданство трем мигрантам, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Приезжих лишили российского гражданства в рамках операции «Нелегальный мигрант». Ранее они были осуждены за преступления, предусмотренные статьей 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и статьей 229 («Хищение либо вымогательство наркотических средств») УК РФ.

Мигрантов обязали покинуть территорию страны. В случае если это не будет сделано своевременно, их депортируют.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело против мигранта из Таджикистана, напавшего на шестилетнюю девочку. Он избивал ребенка, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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