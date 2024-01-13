В России заявили о разделении журналистики на два лагеря

Глава СЖР Соловьев: в российской журналистике произошло разделение на 2 лагеря

Сейчас в отечественной журналистике произошло четкое разделение на журналистов, уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для страны и для победы. Об этом РИА Новости заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

По его словам, показательным периодом в современной истории российской журналистики стало время пандемии коронавируса, когда эпидемиологическая обстановка испытывала корреспондентов и редакторов на прочность, когда они «поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив».

«Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели , а кто-то с капельницей из красной зоны вел прямые включения и рассказывал, как это все происходит», — добавил Соловьев.