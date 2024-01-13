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16:06, 13 января 2024Бывший СССР

В США признали снижение эффективности кассетных боеприпасов ВСУ

NYT: украинские кассетные боеприпасы частично утратили эффективность на поле боя
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Кассетные боеприпасы, поставленные США в Украину, стали приносить Вооруженным силам Украины (ВСУ) меньше пользы, чем раньше. Снижение эффективности признали журналисты The New York Times, побеседовавшие с находящими на передовой военными.

«Даже поставляемые Соединенными Штатами партии кассетных боеприпасов, вызывающие споры из-за того вреда, который они наносят гражданскому населению еще долгое время после окончания военных конфликтов, частично утратили свою эффективность на поле боя», — констатировали авторы материала.

Они также привели мнение неназванного командира взвода ВСУ, участвовавшего в боях под Бахмутом. По его словам, еще в сентябре 2023 года российские военные атаковали позиции украинцев большими группами. Однако затем они сменили тактику, переключившись на использование более малочисленных отрядов, которые еще и используют для перемещений очень глубокие траншеи.

Тем временем в Минобороны России сообщили, что системы ПВО за сутки перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне проведения специальной военной операции. Также был уничтожен 21 украинский беспилотник.

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      Олег Давыдов
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