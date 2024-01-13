Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:22, 13 января 2024Мир

В США анонсировали визит конгрессменов на Тайвань

Спикер Палаты представителей Джонсон заявил о планах визита делегации на Тайвань

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Делегация американских конгрессменов должна будет в мае посетить Тайвань для встречи с новым главой администрации острова после его инаугурации. Об этом рассказал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает РИА Новости.

В своем заявлении он указал, что визит в Тайбэй (столица Тайваня) должен подчеркнуть приверженность Конгресса безопасности и демократии, и попросил председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить его.

Также Джонсон выразил надежду, что США и Тайвань продолжат совместно продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности на благо всех демократических стран и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

По итогам прошедших 13 января выборов главой Тайваня станет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Цинде, действующий вице-президент. Подсчет голосов пока не закончен, но его оппоненты уже признали поражение.

Ранее в Пекине называли Циндэ «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе», как кандидат он был наименее желательным для Пекина. После победы политик пообещал защищать Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая, а также объявил о готовности к переговорам, но только на основе достоинства и паритета.

Для Китая официальные поездки представителей иностранного государства на Тайвань являются нарушением принципа одного Китая, которого в том числе придерживаются США. Наиболее скандальным за последние годы стал визит в августе 2022 года спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Пекине его восприняли как провокацию, что привело к ухудшению отношений между двумя странами.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава украинской разведки резко сменил позицию по России

      Головин отметился результативной передачей в матче чемпионата Франции

      Гигант рынка запретил упоминать ВСУ в рекламе на Украине

      В выплате Wildberries страховки за сгоревший склад усомнились

      Швеция начала строить подводные лодки для защиты от России

      Тарасова оценила выступления фигуристок на чемпионате Европы

      В США анонсировали визит конгрессменов на Тайвань

      Политолог указал на желание Зеленского заявить о необходимости перемирия

      Зеленскому предрекли скорое свержение

      Румынские фермеры заблокировали пропускной пункт на украинской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости