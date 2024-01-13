В США анонсировали визит конгрессменов на Тайвань

Спикер Палаты представителей Джонсон заявил о планах визита делегации на Тайвань

Делегация американских конгрессменов должна будет в мае посетить Тайвань для встречи с новым главой администрации острова после его инаугурации. Об этом рассказал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает РИА Новости.

В своем заявлении он указал, что визит в Тайбэй (столица Тайваня) должен подчеркнуть приверженность Конгресса безопасности и демократии, и попросил председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить его.

Также Джонсон выразил надежду, что США и Тайвань продолжат совместно продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности на благо всех демократических стран и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

По итогам прошедших 13 января выборов главой Тайваня станет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Цинде, действующий вице-президент. Подсчет голосов пока не закончен, но его оппоненты уже признали поражение.

Ранее в Пекине называли Циндэ «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе», как кандидат он был наименее желательным для Пекина. После победы политик пообещал защищать Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая, а также объявил о готовности к переговорам, но только на основе достоинства и паритета.

Для Китая официальные поездки представителей иностранного государства на Тайвань являются нарушением принципа одного Китая, которого в том числе придерживаются США. Наиболее скандальным за последние годы стал визит в августе 2022 года спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Пекине его восприняли как провокацию, что привело к ухудшению отношений между двумя странами.