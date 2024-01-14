В Ростовской области тысячи жителей остались без света

В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии

В субботу, 13 января, десятки тысяч человек в Ростовской области остались без света. Об аварии на линиях «Россетей» сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко в Telegram-канале.

Он уточнил, что отключения света были зафиксированы в разных районах города. «Прошу горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам», — говорится в сообщении.

По данным портала 161.ru, электричества нет в Западном, «Красном Аксае», Нахичеване, Александровке, Чкаловском и центре города. Кроме того, проблемы наблюдались в Белой Калитве и Батайске.

Ранее часть Новосибирска осталась без электричества и отопления из-за аварии на теплотрассе. Отключение подачи теплой воды затронуло Ленинский и Кировский районы. Из-за аварии больницам и поликлиникам пришлось приостановить плановую госпитализацию и проведение назначенных операций.