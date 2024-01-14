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08:50, 14 января 2024Бывший СССР

Расчет «Бука» ВС РФ сбил летевшую на гражданскую инфраструктуру ракету

Расчет «Бука» сбил цель, направленную ВСУ на гражданскую инфраструктуру
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» Вооруженных сил (ВС) России пресек попытку воздушного удара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что расчет ЗРК 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» во время боевого дежурства засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «За считанные секунды уничтожил ее», — подчеркнули в министерстве.

Ранее украинский политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украина не способна производить оружие из-за ударов России. Он отметил, что российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи.

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      Марина Совина
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