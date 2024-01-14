Расчет «Бука» сбил цель, направленную ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» Вооруженных сил (ВС) России пресек попытку воздушного удара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что расчет ЗРК 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» во время боевого дежурства засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «За считанные секунды уничтожил ее», — подчеркнули в министерстве.

Ранее украинский политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украина не способна производить оружие из-за ударов России. Он отметил, что российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи.