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02:28, 9 января 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о неспособности Украины производить оружие из-за ударов России

Политолог Карасев: Украина не может производить оружие из-за ударов России
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Украинский политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украина не способна производить оружие из-за ударов России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи. В частности, по словам эксперта, у Украины не будет оружейных возможностей для ведения активных боевых действий, начиная от патронов и заканчивая танками.

Карасев также указал на атаки российской армии по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что на такой инфраструктуре базируются или обслуживаются самолеты, включая Су-24, являющиеся «несущей платформой для ракет Storm Shadow, которые бьют по Крымскому мосту и по Крыму».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об ударах ВС РФ по объектам критической, гражданской инфраструктуры. Также атакованы промышленные и военные объекты. При этом главком ВСУ не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

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      Марина Совина
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