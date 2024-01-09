В Киеве заявили о неспособности Украины производить оружие из-за ударов России

Политолог Карасев: Украина не может производить оружие из-за ударов России

Украинский политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украина не способна производить оружие из-за ударов России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи. В частности, по словам эксперта, у Украины не будет оружейных возможностей для ведения активных боевых действий, начиная от патронов и заканчивая танками.

Карасев также указал на атаки российской армии по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что на такой инфраструктуре базируются или обслуживаются самолеты, включая Су-24, являющиеся «несущей платформой для ракет Storm Shadow, которые бьют по Крымскому мосту и по Крыму».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об ударах ВС РФ по объектам критической, гражданской инфраструктуры. Также атакованы промышленные и военные объекты. При этом главком ВСУ не уточнил, о каких именно объектах идет речь.