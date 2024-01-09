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02:15, 9 января 2024Бывший СССР

Главком ВСУ заявил о повреждениях военных объектов

Залужный заявил об ударах ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о повреждениях на военных и инфраструктурных объектах страны в результате удара ВС России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты», — говорится в сообщении. Главком ВСУ отметил, что удары произошли по целям в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. В ходе беседы главком ВСУ рассказал представителю Североатлантического альянса о сложной ситуации на фронте. По словам Залужного, «оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой».

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