Залужный заявил о сложной обстановке на фронте

Залужный сообщил представителю НАТО Каволи о сложной ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. В ходе беседы главком ВСУ рассказал представителю Североатлантического альянса о сложной ситуации на фронте.

«Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой», — отметил он в своем Telegram.

4 января во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде Залужный заявил, что армии страны не хватает людей. Он призвал депутатов самим идти на фронт, если они не обеспечат необходимый уровень мобилизации. Также военачальник выступил против того, чтобы пополнять ряды личного состава за счет заключенных.