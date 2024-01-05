Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:56, 5 января 2024Бывший СССР

Залужный заявил о сложной обстановке на фронте

Залужный сообщил представителю НАТО Каволи о сложной ситуации на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. В ходе беседы главком ВСУ рассказал представителю Североатлантического альянса о сложной ситуации на фронте.

«Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой», — отметил он в своем Telegram.

4 января во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде Залужный заявил, что армии страны не хватает людей. Он призвал депутатов самим идти на фронт, если они не обеспечат необходимый уровень мобилизации. Также военачальник выступил против того, чтобы пополнять ряды личного состава за счет заключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Киеве признали удар по месту разработки передовых ракет ВСУ

      Голливудский актер погиб с дочерьми в авиакатастрофе

      Эрдоган предложил Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией

      Залужный доложил главкому НАТО о сложной обстановке на фронте

      Стало известно о продолжении переговоров в США по охране границ и помощи Украине

      В российском алкомаркете скрутили покупателя с боевой гранатой

      Над акваторией Черного моря перехватили пять дронов ВСУ

      В Белгороде объявлена ракетная опасность

      В ВОЗ посоветовали делать две вещи из-за роста заболеваемости COVID-19

      ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости