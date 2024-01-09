В Британии оценили уничтожение предприятий ВПК Украины одним ударом

Вице-маршал Белл: ВС России одним ударом уничтожают предприятия ВПК Украины

Российские военные уничтожают предприятия украинского ВПК одним ударом. Об этом в статье Sky News сообщил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Эксперт указал, что промышленная база Украины оказалась крайне уязвимой для российских ракет. «Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один удар, чтобы уничтожить их», — отметил он. В связи с этим Белл пришел к выводу, что без постоянной военной поддержки Запада Украина не сможет противостоять российским военным производственным мощностям.

Ранее украинский политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев также заявил, что Украина не способна производить оружие из-за ударов России. Он отметил, что российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи. В частности, по словам эксперта, у Украины не будет оружейных возможностей для ведения активных боевых действий, начиная от патронов и заканчивая танками.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков сообщил, что Россия нанесла массированный удар по системе противовоздушной обороны и военной инфраструктуре ВСУ. По его словам, также были атакованы военные базы Киева.