Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:45, 9 января 2024Интернет и СМИ

В Британии оценили уничтожение предприятий ВПК Украины одним ударом

Вице-маршал Белл: ВС России одним ударом уничтожают предприятия ВПК Украины

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

Российские военные уничтожают предприятия украинского ВПК одним ударом. Об этом в статье Sky News сообщил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Эксперт указал, что промышленная база Украины оказалась крайне уязвимой для российских ракет. «Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один удар, чтобы уничтожить их», — отметил он. В связи с этим Белл пришел к выводу, что без постоянной военной поддержки Запада Украина не сможет противостоять российским военным производственным мощностям.

Ранее украинский политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев также заявил, что Украина не способна производить оружие из-за ударов России. Он отметил, что российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи. В частности, по словам эксперта, у Украины не будет оружейных возможностей для ведения активных боевых действий, начиная от патронов и заканчивая танками.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков сообщил, что Россия нанесла массированный удар по системе противовоздушной обороны и военной инфраструктуре ВСУ. По его словам, также были атакованы военные базы Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Политически уже умер» На Украине высказались о будущем Зеленского после законопроекта о мобилизации

      В Британии оценили уничтожение предприятий ВПК Украины одним ударом

      Украине предрекли новую потерю территорий в 2024 году

      Партнерам с разными сексуальными предпочтениями назвали способы достичь гармонии

      Бойцы ВСУ сравнили российские бомбы с «открытыми вратами ада»

      При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек

      Байдена призвали уйти в отставку из-за госпитализации главы Пентагона

      В Аргентине убили программиста из России

      В Пентагоне рассказали о состоянии здоровье министра обороны США

      Главком ВСУ заявил о повреждениях военных объектов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости