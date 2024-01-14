Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:59, 14 января 2024Россия

Стало известно о массовых отключениях электроснабжения в Ростове-на-Дону и Азове

«Донэнерго» сообщило об отключении электроснабжения в Ростове-на-Дону и Азове

Фото: Unsplash

Стало известно о массовых отключениях электроснабжения в Ростове-на-Дону и Азове. Об этом написала компания «Донэнерго» в Telegram.

«Город Ростов-на-Дону, в 06:01 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей», — говорится в сообщении «Донэнерго».

В Азове также произошло технологическое нарушение в сети, которое привело к частичному отключению электроснабжения, сообщили в компании. Точное число оставшихся без света жителей городов не уточнялось.

В ночь на 14 января глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил, что десятки тысяч человек в Ростовской области остались без света. Он уточнил, что отключения света были зафиксированы в разных районах города.

По данным портала 161.ru, электричества не было в Западном, «Красном Аксае», Нахичеване, Александровке, Чкаловском и центре города. Кроме того, проблемы наблюдались в Белой Калитве и Батайске.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер выдающийся поэт Лев Рубинштейн. Его сбила машина на пешеходном переходе

      Путин поделился впечатлениями от поездки на Чукотку

      Стало известно о массовых отключениях электроснабжения в Ростове-на-Дону и Азове

      В Японии сообщили о падении северокорейской баллистической ракеты

      Умер поэт Лев Рубинштейн

      Шольц сохранил систему пневмопочты из боязни российских шпионов

      Россиянин Анкалаев одержал победу в главном поединке турнира UFC

      Глава МИД КНДР посетит Россию

      В подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждениях

      Стала известна дата прибытия делегации США на Тайвань

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости