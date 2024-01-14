«Был упущен шанс улучшить орфографию». Названа причина отказа СССР от самой большой реформы русского языка

Если бы в начале нулевых годов Россия приняла новый «Свод правил русского правописания», то сейчас она имела бы более современные и актуальные правила орфографии. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, научный руководитель портала «Грамота.ру», председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

«Даже опыт Тотального диктанта показывает, что правильно разграничить и написать многие прилагательные и причастия действительно бывает очень трудно — для этого подчас требуется тончайший лингвистический анализ, — отметил Пахомов. — Это объективно очень сложные правила русской орфографии, на что давно указывали многие лингвисты». Ученый подчеркнул, что изменения в написании некоторых слов, предложенные в 2000 году Орфографической комиссией РАН, были не реформой, а мерами по систематизации русского правописания.

Опозиция против корупции

Лингвист отметил, что не относится к тем, кто полагает необходимым иметь беспрецедентно высокую планку, чтобы грамотное письмо могли освоить немногие. При этом он сослался на опыт несостоявшейся орфографической реформы 1964 года, которая базировалась на серьезных научных основаниях, а ее подготовке предшествовала огромная научная работа под руководством лучших языковедов того времени. Как пояснил ученый, многие положения нереализованной реформы 1964 года об упрощении русского правописания с научной точки зрения были логичными и обоснованными, хотя сейчас некоторые из них могут показаться экзотическими.

Можно без преувеличения сказать, что именно во время дискуссий по поводу этой реформы русская орфография окончательно оформилась как наука Владимир Пахомов кандидат филологических наук

Пахомов напомнил, что орфографическая реформа 1964 года, которой в этом году исполнится 60 лет, предполагала изменения многих правил русской орфографии. В начале 1960-х годов в СССР сложилась ситуация, когда в подобной реформе были заинтересованы и властные круги, и учителя, и лингвисты. Руководство страны считало, что существующие правила русской орфографии и пунктуации слишком сложны, на их изучение тратится неоправданно много школьных часов, которые можно было бы более эффективно употребить на овладение новыми трудовым навыками и рабочими специальностями.

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Идею значительного упрощения правил правописания горячо поддержали школьные учителя. «Они лучше других понимали, насколько сложна для изучения русская орфография», — пояснил лингвист. В ней очень много правил правописания, исключений из них еще больше, школьных часов на изучение русского языка предусмотрено совсем мало, а в результате многие дети писали неграмотно. Это касалось и школьников, для которых русский язык был родным, но даже они «допускали колоссальное количество ошибок в не самых сложных словах вроде песчаный или искусство».

По словам Пахомова, в реформе правописания были заинтересованы и советские лингвисты. После утверждения Правил 1956 года им стало ясно, что в русской орфографии все равно осталось очень много неточностей и нестыковок. «Важно понимать, что перед лингвистами никогда не стоит задача упрощения ради упрощения, — подчеркнул ученый. — Их задача — сделать правила правописания более стройными, логичными и системными».

В ходе орфографической реформы 1964 года намечалось упразднить твердый знак (Ъ), отменить написание мягкого знака (Ь) в конце слова после шипящих (доч, ноч, мыш, стрич, настеж), после ц всегда писать и (огурци, отци, бледнолиций, циган). Также планировалось перестать удваивать согласные в заимствованных из иностранных языков словах (вместо теннис — тенис, вместо коррупция — корупция, вместо оппозиция — опозиция, вместо коррозия — корозия) и упразднить большинство исключений из правил русского языка (вместо жюри — жури, вместо брошюра — брошура, вместо парашют — парашут, вместо заяц — заец, вместо деревянный, стеклянный, оловянный — деревяный, стекляный, оловяный).

Однако после отставки Никиты Хрущева в октябре 1964 года орфографическая реформа была отменена. Как пояснил Пахомов, одной из основных причин этого стало недовольство консервативной части общества, которая активно ее критиковала, причем непрофессионально и необоснованно. «В колоссальном числе негативных откликов на проект реформы правописание нередко смешивалось с произношением — оппоненты реформы совершенно необоснованно указывали, что изменения в орфографии якобы неизбежно повлекут за собой перемены в орфоэпии», — объяснил Пахомов.

Никита Хрущев Фото: В. Лебедев / РИА Новости

По его мнению, в результате те проблемы русской орфографии, которые должна была решить реформа 1964 года, до сих пор остаются с нами. Если бы ее тогда удалось воплотить в жизнь, возможно, одно-два поколения носителей русского языка пережили бы некоторый культурный шок, но сейчас мы бы совершенно спокойно писали ноч и огурци.

Увы, в середине 1960-х годов был надолго упущен шанс сделать русскую орфографию системнее, стройнее, логичнее и проще Владимир Пахомов кандидат филологических наук

Парашут с брошурой

Отмена реформы 1964 года, разработке которой сопутствовало проведение огромной научной работы, больно ударила по лингвистам. Однако после этого советским филологам уже ничего не оставалось, кроме как изучать современную орфографию и фиксировать отдельные ее изменения. Но в 1970-1980-е годы орфографическая работа в СССР продолжалась. Регулярно выходили экспериментальные словари, нормативный словарь русского языка периодически пересматривал написание некоторых слов. «В те годы мои старшие коллеги-лингвисты активно работали, но уже не могли планировать никаких радикальных изменений, поскольку очень сильна была тяжелая память об отвергнутом проекте 1964 года», — пояснил Пахомов.

Деятельность Орфографической комиссии Академии наук СССР возобновилась в 1988-1989 годах, во время горбачевской перестройки. Она была создана для подготовки новой редакции правил русского правописания, которые представила на суд общественности в 2000 году. В проекте «Свода правил русского правописания» лингвисты предлагали систематизировать нормы орфографии и упразднить самые сложные и нелогичные из них.

Из проекта 1964 года в него перекочевали единичные предложения, например: в правиле о написании гласных и, а после шипящих убрать исключения для слов брошюра, жюри, парашют (то есть теперь писать их как брошура, жури, парашут. Но, по словам ученого, обсуждение нового «Свода правил» в средствах массовой информации вылилось в совершенно безобразный скандал под лозунгом «руки прочь от русского языка».

Появилось множество безграмотных публикаций, (…) блогеры, публицисты и журналисты писали всякие нелепицы о якобы готовящейся «лопатинской реформе» русского языка, которая «на пустом месте создает серьезные духовно-общественные проблемы» Владимир Пахомов кандидат филологических наук

В результате, как заметил Пахомов, в России до сих пор действуют Правила 1956 года, которые за последние 23 года еще более отдалились от современной письменной практики. За это время накопилось еще больше несоответствий между ними, рекомендациями современных словарей, справочников и реальной картиной письма. «В этом смысле все осталось, как было в 2000 году, только стало немного хуже», — резюмировал ученый.

По мнению лингвиста, никакой новой орфографической реформы в России в ближайшие десятилетия не предвидится. «Для этого нет ни соответствующих условий, ни чьего-либо запроса», — подчеркнул Пахомов. Теперь главная задача — официально утвердить полноценный «Свод правил русской орфографии и пунктуации», нацеленный не на кардинальные изменения в русском письме, а на подробное описание уже существующих языковых реалий.