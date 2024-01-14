Лже-сантехник в российском городе крал деньги у пенсионеров и попался

В Екатеринбурге задержали кравшего деньги у пенсионеров лже-сантехника

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже денег у пенсионеров лже-сантехника. Об этом сообщается на официальной странице Управления МВД России по Екатеринбургу во «ВКонтакте».

По данным источника, на уловку мошенника попалась 87-летняя жительница микрорайона Эльмаш в этом российском городе. В марте 2023 года мужчина позвонил в дверь квартиры пожилой женщины и заявил, что она топит соседей снизу. Пенсионерка испугалась и впустила «водопроводчика», который сделал вид, что осмотрел все радиаторы, и сообщил, что им необходим ремонт. Он добавил, что ветеранам труда услугу оказывают бесплатно при предъявлении удостоверения.

«Старушка достала сумку, в которой хранила все важные документы и, разумеется, все свои "похоронные" накопления. Она предъявила "сантехнику" удостоверение, а ежедневник, в котором лежали 510 тысяч рублей, "надежно" спрятала под матрас», — говорится в публикации.

После этого, по данным источника, лже-мастер отправил пенсионерку на кухню, дал ей плоскогубцы и велел держать гайку на батарее, чтобы ее якобы не сорвало. Мужчина пояснил, что ему нужно отойти в подвал, и через некоторое время пропал. Когда пожилая женщина пошла проверить ежедневник с деньгами, она обнаружила, что все накопления исчезли. Пострадавшая обратилась в полицию.

Отмечается, что позже стражи правопорядка получили еще несколько похожих сообщений. Они смогли установить личность мужчины и задержать его. Им оказался 36-летний местный житель, работавший менеджером в фирме по оказанию ритуальных услуг. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Ранее в Благовещенске полиция задержала 47-летнего сообщника телефонных мошенников. Известно, что он причастен к двум эпизодам обмана местных пенсионеров в общей сумме почти на 400 тысяч рублей.

