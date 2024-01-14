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00:17, 15 января 2024Бывший СССР

На Украине откажутся от отсрочки по группам инвалидности в рамках мобилизации

Мошенец: на Украине откажутся от отсрочки по группам инвалидности

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине откажутся от отсрочки по группам инвалидности в рамках мобилизации, рассказала депутат Верховной Рады Елена Мошенец. Ее слова приводит издание «Страна.ua».

Как рассказала депутат, предполагается, что отсрочку будут давать в зависимости от конкретной болезни. В качестве примера Мошенец привела туберкулез, добавив, что с ним действительно сложно выполнять обязанности по военной службе.

Такая норма будет закреплена в новой версии законопроекта в мобилизации, работа над документом должна быть закончена в ближайшее время, рассказали в офисе президента Украины.

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      Марина Совина
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