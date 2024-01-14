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14:24, 14 января 2024Россия

Появились подробности об атаке украинских БПЛА на поселок в Курской области

Mash: дрон ВСУ сбросил мину на работавших в курском поселке Теткино электриков

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) мину на бригаду электриков, которые устраняли аварию в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Подробности об атаке появились у Telegram-канала Mash.

Как утверждает издание, одного рабочего экстренно госпитализировали с осколочным ранением после атаки дрона. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. Его коллеги не пострадали.

Кроме того, от взрывной волны и осколков повредилось несколько частных домов — у строений повыбивало окна и повреждены фасады.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил атаку беспилотников со стороны Украины. По его данным, пострадавшему мужчине начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Курский глава заверил, что власти окажут помощь в ремонте владельцам домов, которые оказались повреждены.

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      Анна Щербакова
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