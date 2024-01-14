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18:15, 14 января 2024Из жизни

Рабочие случайно нашли средневековые фрески во время ремонта

В Кембриджском университете под штукатуркой случайно нашли средневековые фрески

Фото: Philippe Tinembart / Unsplash

В Кембриджском университете рабочие во время ремонта случайно обнаружили скрытую под штукатуркой средневековую фреску. Об этом сообщает BBC News.

Средневековые фрески оставались спрятанными от глаз почти 300 лет. Их нашли на крыше колледжа Крайст-черч во время реставрационных работ. Изображения находятся на территории здания Первого двора, который датируют началом XVI века. На стене написаны украшенные коронами красная ланкастерская роза, подъемная решетка замка и геральдическая лилия.

Построенное в 1448 здание колледжа первоначально было церковью. Его назначение изменилось в 1505 году, когда мать короля Генриха VII Маргарет Бофор основала Колледж Крайст-черч. Подъемная решетка в то время была гербом Бофоров. По словам специалиста по истории Тюдоров Кристины Фарадей, изображения служат свидетельством высокого статуса Маргарет Бофор как королевского покровителя и почтения по отношению к ней.

Кроме того, подобные фрески заказывали в качестве «брендирования» мест за пределами королевского двора. «Генрих VII имел очень слабые права на трон, но научился использовать подобные визуальные символы для продвижения своего королевского титула. Эти мотивы ассоциируются с колледжем и по сей день, будучи ранним примером тюдоровского "маркетинга", фрески демонстрируют долгую историю того, что мы считаем современным явлением», — объяснила значение фресок Фарадей.

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Изображения шириной около шести метров частично закрыты деревянными балками и расположены на крыше в том месте, которое, вероятно, было когда-то частью северо-западной стены библиотеки. Они нарисованы на тонком слое штукатурки и хорошо сохранились благодаря удаленности от солнечного света и от людей. Перемещать фрески не планируют. После окончания ремонта их снова законсервируют.

Ранее сообщалось, что картина мастера итальянского возрождения Сандро Боттичелли, считавшаяся утерянной с 1980-х годов, была найдена в доме на юге Италии. Оказалось, что ее передали местной семье на хранение, но потом информация об этом была утеряна.

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      Антонина Черташ
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