Бывший солдат из Франции указал РФ на возможность Европы умереть самостоятельно

Европа находится в кризисе из-за некомпетентных властей, однако России освобождать ее, как в прошлом, нет никакой необходимости. Бывший солдат армии Франции, посещающий Донбасс, в разговоре с РИА Новости указал на возможность Европы умереть самостоятельно.

Он настоял на том, чтобы ни одного солдата из России не отправляли на спасение Европы. По словам собеседника агентства, страны сами должны разобраться с местной элитой. «Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», — заявил Николя.

Бывший солдат из Франции также счел, что Европейский союз (ЕС) стал копией Советского Союза. В то же время его идеалом является ЛГБТ (общественное движение, признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Помимо этого, как отмечается, экономика ЕС выходит из строя, так как власти некомпетентны. Николя предсказал, что европейцы рано или поздно превратятся в «самых бедных» людей. «И наоборот — поднимается арабский, азиатский и африканский мир, а Европа уходит вниз» — указал он.

«У ворот России поднимется новый мир. Бывшие страны третьего мира поднимаются, разворачивается новый мировой порядок», — заключил Николя.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предрек Европе «очень серьезные последствия», если та откажется от России. Он отметил, что Европа может жить без российского рынка, однако тогда ей придется искать товары в соседних странах и брать их втридорога.